TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das JENOPTIK-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 15.48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 6.460 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (41.78 EUR), wäre das Investment nun 269.90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +169.90 Prozent.

JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch