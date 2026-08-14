JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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14.08.2026 10:02:28
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das JENOPTIK-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 15.48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 6.460 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (41.78 EUR), wäre das Investment nun 269.90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +169.90 Prozent.
JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.36 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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