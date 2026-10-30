TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33.08 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 302.297 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 41.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’478.84 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.79 Prozent.

JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch