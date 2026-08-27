TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das IONOS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die IONOS-Anteile bei 38.60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.591 IONOS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33.42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 86.58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13.42 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete IONOS eine Marktkapitalisierung von 4.54 Mrd. Euro. Das IONOS-IPO fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der IONOS-Aktie lag damals bei 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch