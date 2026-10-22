TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die IONOS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 32.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 306.748 IONOS-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’202.45 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Anteils am 21.10.2026 auf 36.52 EUR belief. Damit wäre die Investition 12.02 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für IONOS eine Börsenbewertung in Höhe von 4.82 Mrd. Euro. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des IONOS-Papiers lag damals bei 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch