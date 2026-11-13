TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84.15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.884 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HENSOLDT-Aktien wären am 12.11.2026 944.27 EUR wert, da der Schlussstand 79.46 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 5.57 Prozent verkleinert.

Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.54 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines HENSOLDT-Anteils bei 12.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch