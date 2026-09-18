TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HENSOLDT-Papier bei 94.10 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 106.270 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HENSOLDT-Aktie auf 77.68 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’255.05 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 17.45 Prozent.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8.98 Mrd. Euro. Der HENSOLDT-Börsengang fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines HENSOLDT-Anteils bei 12.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch