TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätte eine Investition in HENSOLDT von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HENSOLDT-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers betrug an diesem Tag 98.55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.015 HENSOLDT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84.14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82.92 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 15.86 Prozent.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.33 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch