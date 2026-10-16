HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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16.10.2026 10:02:18
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätte eine Investition in HENSOLDT von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in HENSOLDT-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HENSOLDT-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers betrug an diesem Tag 98.55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.015 HENSOLDT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84.14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82.92 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 15.86 Prozent.
HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.33 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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