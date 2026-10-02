TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades HENSOLDT-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HENSOLDT-Anteile bei 13.56 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 73.746 HENSOLDT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 76.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’675.52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 467.55 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8.81 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Papiere an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Ein HENSOLDT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch