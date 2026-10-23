TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26.90 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.175 HENSOLDT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’116.73 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 22.10.2026 auf 83.84 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 211.67 Prozent zugenommen.

HENSOLDT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.74 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch