|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable HENSOLDT-Anlage?
|
23.10.2026 10:02:13
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26.90 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.175 HENSOLDT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’116.73 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 22.10.2026 auf 83.84 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 211.67 Prozent zugenommen.
HENSOLDT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.74 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
23.10.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
23.10.26
|TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.