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20.11.2026 10:02:10
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in freenet von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in freenet-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden freenet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren freenet-Anteile an diesem Tag 25.08 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 3.987 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.45 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 19.11.2026 auf 23.94 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 4.55 Prozent gleich.
Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wurden freenet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des freenet-Papiers lag beim Börsengang bei 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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