TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.44 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 426.621 freenet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 23.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’854.95 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1.45 Prozent.

freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.68 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch