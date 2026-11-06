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06.11.2026 10:02:07
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das freenet-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des freenet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25.17 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 39.730 freenet-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (23.24 EUR), wäre das Investment nun 923.32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.67 Prozent verringert.
freenet wurde am Markt mit 2.72 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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