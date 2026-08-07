freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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07.08.2026 10:02:29
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in freenet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades freenet-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 20.44 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 4.892 Anteile im Depot. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 06.08.2026 118.98 EUR wert, da der Schlussstand 24.32 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18.98 Prozent angezogen.
Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.80 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wurden freenet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des freenet-Papiers belief sich damals auf 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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