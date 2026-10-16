TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem freenet-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26.90 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 37.175 freenet-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen freenet-Papiere wären am 15.10.2026 845.35 EUR wert, da der Schlussstand 22.74 EUR betrug. Damit wäre die Investition 15.46 Prozent weniger wert.

freenet war somit zuletzt am Markt 2.60 Mrd. Euro wert. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag des freenet-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des freenet-Anteils belief sich damals auf 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch