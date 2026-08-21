TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem freenet-Papier statt. Der Schlusskurs der freenet-Anteile betrug an diesem Tag 28.52 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 350.631 freenet-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 23.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’394.11 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.06 Prozent abgenommen.

Am Markt war freenet jüngst 2.84 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des freenet-Anteils fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch