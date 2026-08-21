freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer freenet-Einstieg?
|
21.08.2026 10:02:26
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in freenet-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem freenet-Papier statt. Der Schlusskurs der freenet-Anteile betrug an diesem Tag 28.52 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 350.631 freenet-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.08.2026 auf 23.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’394.11 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.06 Prozent abgenommen.
Am Markt war freenet jüngst 2.84 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des freenet-Anteils fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu freenet AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen (AWP)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Unterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.