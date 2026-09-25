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Lukrative freenet-Investition? 25.09.2026 10:02:17

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie gebracht.

freenet
22.57 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades freenet-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des freenet-Papiers betrug an diesem Tag 21.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.872 freenet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23.64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’084.40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2.76 Mrd. Euro. Der freenet-Börsengang fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
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25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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