TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die freenet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren freenet-Anteile an diesem Tag 21.62 EUR wert. Bei einem freenet-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.625 freenet-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des freenet-Papiers auf 24.24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.12 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2.84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch