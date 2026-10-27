TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die EVOTEC SE-Aktie bei 41.91 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.861 EVOTEC SE-Anteilen. Die gehaltenen EVOTEC SE-Anteile wären am 26.10.2026 66.86 EUR wert, da der Schlussstand 2.80 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 93.31 Prozent.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 497.61 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Papiers auf 12.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch