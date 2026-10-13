TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag bei 6.79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das EVOTEC SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’473.622 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’625.11 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 12.10.2026 auf 2.46 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 63.75 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte EVOTEC SE einen Börsenwert von 491.57 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des EVOTEC SE-Papiers bei 12.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch