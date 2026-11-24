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|Profitables EVOTEC SE-Investment?
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24.11.2026 10:02:13
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in EVOTEC SE-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41.45 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 241.255 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 2.56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 617.61 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 617.61 EUR entspricht einer negativen Performance von 93.82 Prozent.
Jüngst verzeichnete EVOTEC SE eine Marktkapitalisierung von 445.04 Mio. Euro. Das EVOTEC SE-IPO fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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