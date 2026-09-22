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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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EVOTEC SE-Performance 22.09.2026 10:02:21

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren EVOTEC SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

EVOTEC
2.67 CHF 0.15%
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Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers betrug an diesem Tag 19.34 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das EVOTEC SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 517.063 EVOTEC SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 2.79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’444.67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85.55 Prozent.

Zuletzt verbuchte EVOTEC SE einen Börsenwert von 517.50 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie ging am 10.11.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Anteils belief sich damals auf 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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14.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Short 14’819.74 13.89 SL4BRU
Short 15’372.26 8.84 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’908.55 22.09.2026 10:17:25
Long 13’393.61 19.56 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S4BF7U
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 2.64 -0.68% EVOTEC SE

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