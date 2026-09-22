TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers betrug an diesem Tag 19.34 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das EVOTEC SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 517.063 EVOTEC SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 2.79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’444.67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85.55 Prozent.

Zuletzt verbuchte EVOTEC SE einen Börsenwert von 517.50 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie ging am 10.11.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Anteils belief sich damals auf 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch