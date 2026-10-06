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Profitable EVOTEC SE-Anlage? 06.10.2026 10:02:12

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

EVOTEC
2.86 CHF 4.12%
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Am 06.10.2016 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die EVOTEC SE-Aktie bei 5.07 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 197.316 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 584.45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2.96 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 41.55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 518.56 Mio. Euro. Die Erstnotiz des EVOTEC SE-Anteils fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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