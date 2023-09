TecDAX-Papier Energiekontor-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Energiekontor eingebracht

Am 28.09.2022 wurden Energiekontor-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82.40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.214 Energiekontor-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.54 EUR, da sich der Wert eines Energiekontor-Anteils am 27.09.2023 auf 77.90 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 94.54 EUR entspricht einer negativen Performance von 5.46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 1.09 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Energiekontor-Aktie fand am 25.05.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Energiekontor-Anteils bei 9.25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch