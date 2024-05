TecDAX-Papier Energiekontor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Energiekontor Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Energiekontor am 29.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1.20 EUR zu zahlen. Damit wurde die Energiekontor-Dividende im Vorjahresvergleich um 20.00 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Energiekontor beläuft sich auf 13.96 Mio. EUR. Damit wurde das Niveau der Energiekontor-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10.88 Prozent nach oben angepasst.

Energiekontor-Ausschüttungsrendite

Zum XETRA-Schluss ging der Energiekontor-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 70.40 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf die Energiekontor-Aktie erfolgt am 30.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Energiekontor-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Energiekontor-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Energiekontor-Anteilsscheins 1.45 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1.30 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Energiekontor via XETRA 321.56 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 365.21 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (RWE, EON SE, Nordex) schneidet Energiekontor 2023 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Während Energiekontor im Peergroup-Vergleich mit 13.96 Mio. EUR die beste Dividenden-Aktie darstellt, kann EON SE mit der höchsten Dividendenrendite von 0.53 Prozent punkten.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Energiekontor

Dementsprechend würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.70 Prozent anziehen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Energiekontor

Energiekontor ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 994.056 Mio. EUR. Energiekontor besitzt aktuell ein KGV von 13.84. 2023 setzte Energiekontor 241.800 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5.97 EUR.

Redaktion finanzen.ch