Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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|Lukrative Elmos Semiconductor-Investition?
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17.08.2026 10:02:40
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Elmos Semiconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Elmos Semiconductor-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Elmos Semiconductor-Aktie bei 87.50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.143 Elmos Semiconductor-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 151.60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 173.26 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.26 Prozent angewachsen.
Elmos Semiconductor war somit zuletzt am Markt 2.60 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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