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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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Investmentbeispiel 12.10.2026 10:02:29

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Elmos Semiconductor
135.05 CHF -1.21%
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Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78.50 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Elmos Semiconductor-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127.389 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 18’624.20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 146.20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 86.24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 2.51 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Papiere an der Börse XETRA war der 11.10.1999. Das Elmos Semiconductor-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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