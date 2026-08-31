TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38.00 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 263.158 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 133.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’000.00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 250.00 Prozent vermehrt.

Der Elmos Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 2.28 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers belief sich damals auf 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch