Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
07.09.2026 10:02:28
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elmos Semiconductor-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 13.72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.289 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 139.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’018.95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 918.95 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Elmos Semiconductor betrug jüngst 2.40 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie ging am 11.10.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
10:02
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.