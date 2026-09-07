TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 13.72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.289 Elmos Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 139.80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’018.95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 918.95 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Elmos Semiconductor betrug jüngst 2.40 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie ging am 11.10.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch