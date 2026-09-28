Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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28.09.2026 10:02:19
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Elmos Semiconductor-Aktie bei 43.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.326 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 339.53 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 25.09.2026 auf 146.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 239.53 Prozent zugenommen.
Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.50 Mrd. Euro gelistet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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