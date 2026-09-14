Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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14.09.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Elmos Semiconductor-Papier bei 76.60 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.055 Elmos Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Papiere wären am 11.09.2026 1’861.62 EUR wert, da der Schlussstand 142.60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.16 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Elmos Semiconductor einen Börsenwert von 2.45 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie bei 22.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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