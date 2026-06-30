TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eckert Ziegler von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.48 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 674.623 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’301.49 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 29.06.2026 auf 15.27 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 930.15 Prozent vermehrt.

Der Eckert Ziegler-Wert an der Börse wurde auf 958.05 Mio. Euro beziffert. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Eckert Ziegler-Anteils lag damals bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch