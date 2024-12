TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Eckert Ziegler-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84.58 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.182 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 44.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.61 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47.39 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Eckert Ziegler zuletzt 927.62 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Anteils belief sich damals auf 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch