Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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22.09.2026 10:02:21
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Eckert Ziegler-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Eckert Ziegler-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1.61 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eckert Ziegler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 620.968 Eckert Ziegler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 12.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’675.16 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 667.52 Prozent.
Zuletzt verbuchte Eckert Ziegler einen Börsenwert von 758.43 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Zum Börsendebüt der Eckert Ziegler-Aktie wurde der Erstkurs mit 23.51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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