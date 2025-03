TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen

Die Eckert Ziegler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.14 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hat, hat nun 29.293 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 56.90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’666.80 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66.68 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Eckert Ziegler eine Marktkapitalisierung von 1.19 Mrd. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Papiers lag beim Börsengang bei 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch