Heute vor 10 Jahren wurde das Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Eckert Ziegler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 60.686 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Eckert Ziegler-Anteile wären am 16.11.2026 938.80 EUR wert, da der Schlussstand 15.47 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 838.80 Prozent angewachsen.

Eckert Ziegler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 959.97 Mio. Euro gelistet. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie auf 23.51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch