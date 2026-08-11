Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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11.08.2026 10:02:37
TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Eckert Ziegler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.07 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 99.336 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 1’380.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.90 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’380.78 EUR, was einer positiven Performance von 38.08 Prozent entspricht.
Eckert Ziegler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 869.81 Mio. Euro. Der erste Handelstag der Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA war der 25.05.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie auf 23.51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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