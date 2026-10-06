TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.10.2023 wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9.86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.139 Eckert Ziegler-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 12.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Eckert Ziegler belief sich jüngst auf 772.82 Mio. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie ging am 25.05.1999 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch