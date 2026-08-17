TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Die Drägerwerk-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Drägerwerk-Papier 67.40 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14.837 Drägerwerk-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 110.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’632.05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.20 Prozent gesteigert.

Alle Drägerwerk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch