TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 12.10.2025 wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 65.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.522 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 177.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 116.60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77.47 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich jüngst auf 1.92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch