Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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21.09.2026 10:02:30
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 2.240 Drägerwerk-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 255.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155.32 Prozent.
Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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