Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’903 0.9%  SPI 19’696 0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’560 1.0%  Euro 0.9449 0.1%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’347 -0.7%  Bitcoin 69’875 4.6%  Dollar 0.8232 0.1%  Öl 101.8 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie
Warner-Bros.-Aktie vorbörslich stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Suche...
ETF Sparplan

Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Drägerwerk-Investment? 21.09.2026 10:02:30

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Drägerwerk-Aktie Anlegern gebracht.

Drägerwerk vz.
107.65 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 2.240 Drägerwerk-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 255.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155.32 Prozent.

Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Drägerwerk
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten