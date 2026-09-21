TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Drägerwerk-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Drägerwerk-Aktie investiert, befänden sich nun 2.240 Drägerwerk-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 255.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 114.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +155.32 Prozent.

Drägerwerk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch