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|Drägerwerk-Anlage unter der Lupe
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23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Drägerwerk-Investment gewesen.
Am 23.11.2021 wurden Drägerwerk-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67.50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.481 Drägerwerk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.33 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 20.11.2026 auf 117.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 73.33 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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