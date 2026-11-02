TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Drägerwerk-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 65.58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.525 Drägerwerk-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155.54 EUR, da sich der Wert einer Drägerwerk-Aktie am 30.10.2026 auf 102.00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 55.54 Prozent.

Drägerwerk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch