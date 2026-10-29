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29.10.2026 10:02:11
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carl Zeiss Meditec-Papier an diesem Tag 173.95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57.488 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 34.72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’995.98 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 80.04 Prozent gleich.
Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.04 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich damals auf 34.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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