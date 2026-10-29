TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Carl Zeiss Meditec-Papier an diesem Tag 173.95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Carl Zeiss Meditec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 57.488 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 34.72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’995.98 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 80.04 Prozent gleich.

Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.04 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich damals auf 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch