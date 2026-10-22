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|Carl Zeiss Meditec-Anlage
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22.10.2026 10:02:03
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Carl Zeiss Meditec-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 76.42 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.086 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 447.79 EUR, da sich der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie am 21.10.2026 auf 34.22 EUR belief. Mit einer Performance von -55.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 2.96 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-IPO fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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