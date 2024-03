TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carl Zeiss Meditec-Anteile bei 125.80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hat, hat nun 79.491 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2024 auf 120.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’602.54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3.97 Prozent.

Insgesamt war Carl Zeiss Meditec zuletzt 10.82 Mrd. Euro wert. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag damals bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch