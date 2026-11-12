TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 43.60 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 22.936 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 788.99 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 11.11.2026 auf 34.40 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 21.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 2.95 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Anteils belief sich damals auf 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch