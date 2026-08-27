Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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27.08.2026 10:02:02
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carl Zeiss Meditec-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Carl Zeiss Meditec-Papier 87.94 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113.714 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 3’556.97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.28 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64.43 Prozent verringert.
Carl Zeiss Meditec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.79 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA war der 22.03.2000. Damals wurde der erste Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils bei 34.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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