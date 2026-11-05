TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.52 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.173 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 113.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.78 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 113.52 EUR, was einer positiven Performance von 13.52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 3.06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Carl Zeiss Meditec-Anteils fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Carl Zeiss Meditec-Anteils lag damals bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch