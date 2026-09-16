TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel wäre ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr heute wert

Vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren CANCOM SE-Anteile an diesem Tag 23.10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432.900 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’935.06 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 15.09.2026 auf 22.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0.65 Prozent gesunken.

Der Marktwert von CANCOM SE betrug jüngst 631.45 Mio. Euro. CANCOM SE-Papiere wurden am 16.09.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das CANCOM SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch