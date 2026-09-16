CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable CANCOM SE-Investition?
|
16.09.2026 10:02:28
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel wäre ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr heute wert
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CANCOM SE-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren CANCOM SE-Anteile an diesem Tag 23.10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 432.900 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’935.06 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 15.09.2026 auf 22.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 0.65 Prozent gesunken.
Der Marktwert von CANCOM SE betrug jüngst 631.45 Mio. Euro. CANCOM SE-Papiere wurden am 16.09.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das CANCOM SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.98 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CANCOM SE
|
14.09.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu CANCOM SE
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex seitwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.