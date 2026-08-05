TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56.86 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 175.871 CANCOM SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 24.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’344.00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 56.56 Prozent vermindert.

Am Markt war CANCOM SE jüngst 674.38 Mio. Euro wert. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie lag beim Börsengang bei 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch